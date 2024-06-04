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В Кремле заявили, что у Путина нет дачи на Алтае

Песков о сгоревшей «даче Путина»: среди официальных резиденций этого объекта нет

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о пожаре на так называемой «даче Путина» на Алтае, заявил, что такого объекта среди официальных резиденций главы государства не представлено.

«Нет такого официального объекта... Официальные резиденции президента — это резиденции, которые принадлежат управлению делами, Федеральной службе охраны, среди этих резиденций упомянутого вами объекта нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Несколько дней назад СМИ писали, что в одно из зданий «резиденции Владимира Путина» в Онгудайском районе Республики Алтай почти полностью уничтожено огнем. Причина возгорания не упоминалась.

Официально на указанном месте расположен санаторно-курортный комплекс «Алтайское подворье», принадлежащий «Газпрому». Однако, отдыхать там нельзя, это особо охраняемый объект, предназначенный для отдыха высших лиц государства.

«Газпром» заявлял, что комплекс требуется для проведения встреч с деловыми партнерами, корпоративных мероприятий и приема зарубежных гостей.

Ранее Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.

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