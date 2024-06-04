Адвокат рассказал, на какое наследство может претендовать новый сын Жириновского

Адвокат Сергей Жорин заявил, что Олег Эйдельштейн, которого Никулинский суд Москвы признал сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского, может претендовать на наследство политика. Его слова приводит онлайн-журнал «Страсти».

Как подчеркнул юрист, внебрачный сын Жириновского сможет претендовать на наследство при соблюдении ряда условий.

«Для того, чтобы понять, что ему причитается, нужно учесть несколько факторов. Сын входит в число наследников первой очереди — это дети, родители, супруги. В зависимости от того, сколько наследников первой очереди, соответствующая доля ему и причитается», — заявил Жорин.

В то же время, отметил адвокат, нужно учитывать, составлял ли Жириновский завещание. В случае, если оно было, и Эйдельштейн в нем не указан, то по закону ему ничего не положено, уточнил Жорин.

Олег Эйдельштейн несколько раз пытался добиться признания отцовства через суд. Мужчине отказывали в августе 2023 года, также было разбирательство в Верховном суде Кабардино-Балкарии. Telegram-канал Baza утверждал, что Эйдельштейн хотел установить факт признания отцовства с тем, чтобы потом претендовать на наследство Жириновского.

Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, он взял фамилию отца Жириновского — Вольфа Эйдельштейна. Глава ЛДПР представил своего внебрачного сына общественности в 2017 году.

Ранее еще одно предсказание Жириновского сбылось.