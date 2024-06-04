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В Совфеде посмеялись над видео с темнокожим американцем, который потерял штаны

Сенатор Пушков назвал «идиотом» темнокожего американца, потерявшего штаны на видео

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал видео с темнокожим нарушителем в США, который пнул автомобиль, а затем застрял на заборе и потерял штаны при бегстве. Своим мнением сенатор поделился в Telegram-канале.

«Не кажется ли вам, что численность и уровень идиотов в «самой свободной стране мира» стремится к бесконечности? Особенно этому парню удалась концовка. Не поспоришь», — написал он.

До этого Пушков назвал глупым и безответственным решением разрешение Соединенных Штатов применять ВСУ дальнобойные ракеты для ударов по России. «А о чем они думали вообще, особенно если президент уже думать не умеет?», — написал он. По его словам, Соединенные Штаты давно не совершали «ничего более глупого, безответственного, основанного на тупом стремлении победить там, где можно только проиграть», причем во всех смыслах.

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