Путин проведет совещание с кабмином по видеосвязи

Президент России Владимир Путин сегодня во второй половине дня проведет в режиме видео-конференц-связи из Санкт-Петербурга совещание с кабинетом министров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков уточнил, что Путин прибудет в Петербург уже вечером 4 июня. Там у него начнется программа в преддверии экономического форума.

«В Санкт-Петербурге президент [сегодня] в режиме видеоконференции проведет совещание с членами правительства», — сказал Песков.

Последний раз Путин приезжал в Петербург с рабочим визитом в апреле этого года. Тогда в ходе встречи с губернатором города Александром Бегловым высоко оценил успехи Северной столицы в развитии промышленности, а также улучшении демографической ситуации.

До этого Беглов пообещал Путину, что Петербург обгонит Москву и станет лидирующим туристическим центром в стране.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ.