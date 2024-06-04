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Путин проведет совещание с кабмином по видеосвязи

Песков: Путин проведет совещание с кабмином по видеосвязи из Петербурга

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сегодня во второй половине дня проведет в режиме видео-конференц-связи из Санкт-Петербурга совещание с кабинетом министров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков уточнил, что Путин прибудет в Петербург уже вечером 4 июня. Там у него начнется программа в преддверии экономического форума.

«В Санкт-Петербурге президент [сегодня] в режиме видеоконференции проведет совещание с членами правительства», — сказал Песков.

Последний раз Путин приезжал в Петербург с рабочим визитом в апреле этого года. Тогда в ходе встречи с губернатором города Александром Бегловым высоко оценил успехи Северной столицы в развитии промышленности, а также улучшении демографической ситуации.

До этого Беглов пообещал Путину, что Петербург обгонит Москву и станет лидирующим туристическим центром в стране.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ.

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