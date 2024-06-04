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В МИД России рассказали подробности процесса снятия с талибов статуса террористов

Кабулов: рассмотрение снятия статуса террористов с талибов длилось два года

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Ali Khara/Reuters

Рассмотрение снятия статуса террористов с афганской исламистской группировки «Талибан» (организация запрещена в России) запустили два года назад. Об этом сообщил специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, пишет РИА Новости.

Он обратил внимание, что процесс не такой быстрый, как может показаться. Эксперт отметил, что чтобы внести изменения в президентский указ, нужно достичь согласований с рядом ведомств, которые имеют отношение к этому вопросу.

Кабулов добавил, что сейчас ожидают решение об исключении талибов из списка террористов со стороны президента России Владимира Путина. До принятия решения какие-либо комментарии были бы неуместны, отметил он.

Представитель по Афганистану также обратил внимание на роль юристов в снятии статуса террористической организации. Дипломат заверил, что они проделали основную работу, в том числе обосновывали этот процесс с позиции законодательства России.

Незадолго до этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва близка к установлению полноформатных взаимоотношений с «Талибаном».

Ранее Путин заявил о важности выстраивания отношения с Талибаном.

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