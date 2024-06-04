Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Президент РФ Владимир Путин попросил первого вице-спикера Совета Федерации и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака стать временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Об этом сообщает ТАСС.

Турчак принял предложение главы государства.

До этого «Коммерсантъ» сообщал о возможном назначении Турчака на пост главы Республики Алтай.

4 июня глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что переходит на новое место работы.

В Кремле не подтвердили особую значимость отставки главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Журналисты спросили представителя Кремля, не является ли уход Хорохордина предвестником возможной отставки губернатора Алтайского края Виктора Томенко и объединения двух регионов, однако Песков подчеркнул, что обсуждение на этот счет не ведется.

Ранее Кадыров сообщил, что экс-премьер Чечни Хучиев назначен помощником Мишустина.