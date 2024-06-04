МИД призвал россиян устранить разночтения в загранпаспортах

Министерство иностранных дел России посоветовало россиянам заблаговременно устранить разночтения в именах в документах, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы. Об этом сообщили в Telegram-канале консульского департамента дипведомства.

В ведомстве отметили, что речь идет о периодических публикациях в СМИ о случаях признания недействительными заграничных паспортов по причине неверного написания в них имен граждан, в которых встречаются буквы «е» и «ё».

Россиянам нужно обратиться в полномочный орган, чтобы переоформить загранпаспорт, где будут корректно написаны имена собственные.

До этого в МВД напомнили россиянам о необходимости проверки персональных данных, а также сроки действия заграничного паспорта перед планируемой поездкой. В свою очередь в Ассоциация туроператоров России указали, что российские туристы могут испытать трудности при пересечении границ РФ из-за неточностей в заграничных паспортах.

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