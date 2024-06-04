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В России призвали прекратить «продажу» гражданства мигрантам

Глава СПЧ Фадеев: покупку гражданства в России мигрантами нужно прекратить

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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Необходимо прекратить «покупку» российского гражданства мигрантами. Об этом заявил глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев, передает РИА Новости.

По его словам, первое, с чем сталкивается мигрант по переезде в Россию, — это коррупция. Фадеев подчеркнул, что такая ситуация недопустима.

Глава СПЧ рассказал, что в России был открыт целый ряд коррупционных дел, которые связаны с покупкой сертификатов на знание русского языка, что фактически можно приравнять к покупке гражданства РФ.

Фадеев заявил, что законодатели в России близки к тому, чтобы концептуально оформить миграционную политику, понимание достигнуто почти по всем вопросам.

Без учета и контроля не может быть адекватной миграционной политики и министерство внутренних дел действует абсолютно правильно, добавил общественный деятель.

В мае газета «Известия» писала, что МВД РФ предложило позволить лишенным гражданства России оставаться в стране от 15 до 90 дней. По данным издания, правительство одобрило соответствующий законопроект, разработанный ведомством.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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