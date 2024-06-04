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Алексей Франдетти покинул пост главного режиссера «Ленкома»

Режиссер Алексей Франдетти покинул театр «Ленком»

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Режиссер Алексей Франдетти сообщил РИА Новости, что покидает театр «Ленком».

«Этот спектакль [«Кабаре. Пушкин»] является моим прощанием с театром «Ленком Марка Захарова» и с должностью главного режиссера», — заявил Франдетти.

Режиссер поблагодарил «Ленком» за два года совместной работы, а также уточнил, что уйдет из театра в конце сезона. Контракт Франдетти подразумевает еще год работы в учреждении, но постановщик решил завершить трудовой договор досрочно.

В январе актриса Людмила Поргина уверила, что у нее все нормально с финансами после ухода из театра «Ленком». Поргина отметила, что в случае проблем с деньгами у нее есть к кому обратиться. Артистка рассказала, что ее муж Николай Караченцов еще при жизни позаботился о том, чтобы она чувствовала себя спокойно в финансовом плане.

По словам Поргиной, ее довел и затравил директор театра Марк Варшавер. Артистка рассказала, что директор ставил ее на роль массовки, несмотря на ее профессионализм. Актриса заявила, что Варшавер «унижал» ее подобными «смехотворными» ролями и зарплатой в 50 тысяч рублей.

Ранее Зара заявила, что не может себе позволить уйти со сцены из-за семьи.

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