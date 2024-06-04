Пенсионерка из Белгорода объяснила, почему отправила детей в другой подъезд во время ракетной опасности

Попавшая на видео пенсионерка из Белгорода, которая якобы не пустила детей в убежище во время ракетной опасности, отрицает свою вину. 75-летняя Ольга Н. рассказала «Газете.Ru», что отправила детей в другой подъезд из-за скопления людей и затора из соседей на входе в убежище. Обвинения в халатности после публикации видео женщина объяснила интригами соседки в борьбе за должность старшей по дому, которую занимает Ольга.

«Я как старшая дома добилась на совещании, чтобы нашему двору выставили автоматы открытия дверей. У нас убрали кирпичик, а в других подъездах кирпичи оставили, двери не закрывались. У нас же было закрыто на автомате. Прозвучала сирена опасности, мы подхватились. Я раз дергаю дверь, второй раз дергаю дверь — она не открывается. Подбежала детвора. Потом я вытащила ключ и открыла им, но тут уже старушки впереди стоят. Я ребятам говорю: «Ребятки, бегите в первый подъезд, там на кирпиче дверь». Старушки пошли, потом еще мужчина с ребенком, мы зашли. Думаю, пока бабки эти пройдут с больными ногами… Чего детей не запустили? Ну бабки уже стояли в дверях! Я сама последняя зашла с ними. Детей направила, сказала: «Бегите, там дверь открыта». Что я преступного сделала? Я наоборот беспокоилась за их безопасность», — рассказала женщина.

После публикации видео в сети жители Белгорода потребовали привлечь Ольгу к ответственности за оставление детей в опасности. Сама женщина не опасается полиции, потому что у нее есть свидетели произошедшего.

«У нас тут есть такие категории. В третьем подъезде [соседка] нигде не работающая, молодая, 46 лет. Она хочет быть старшей дома. Но кто ее поставит? Она всех подговорила, круг такой собрала, что они начали писать всякую гадость. Пускай подают [заявление в полицию]. Они говорят так — пускай говорят, Свидетели есть, мы вместе стояли на крылечке. Просто до слез обидно, понимаете?» — заключила женщина.

До этого в сети опубликовали видео с камеры видеонаблюдения около дома №15 на улице Шаландина в Белгороде. На кадрах видно, как во время тревоги женщина, махнув рукой, велела детям бежать в другой подъезд. После появления видеозаписи жители города решили, что поступок женщины подходит под статью об оставлении в опасности. Они пообещали обратиться в полицию.

Ранее жители Белгорода спустились в укрытие и встретились с депутатом Госдумы.