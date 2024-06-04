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На Украине вновь начнутся плановые отключения электричества

Шмыгаль: ситуация в энергетике Украины сложная, утрачено 9 ГВт генерации

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Anna Voitenko/Reuters

Украина вновь вынуждена прибегать к плановым отключениям подачи электроэнергии потребителям. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Ситуация очень сложная. Утрачено более 9 ГВт мощностей генерации», — написал Шмыгаль.

По его словам, Украина разработала стратегию укрепления энергосистемы, состоящую из нескольких больших блоков. Они, в частности, предусматривают усиление противовоздушной обороны, ремонт оборудования, международное сотрудничество, децентрализацию и энергоэффективность.

«Наша цель – экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир», — отметил украинский премьер-министр.

Иллюстрируя международное сотрудничество, Шмыгаль заявил, что в Фонд поддержки энергетики Украины анонсировано поступление €494 млн, часть из которых уже перечислены. Например, о вкладе в €42 млн заявила Швеция, $12 млн — Австралия, а Эстония намерена предоставить тепловой блок мощностью 200 Мвт.

4 июня украинцев призвали готовиться к возможным 10-часовым отключениям света зимой. С таким прогнозом выступил депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

Ранее стало известно, что на Украине поднимут тарифы на электроэнергию для населения.

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