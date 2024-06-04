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Американский беспилотник пропал с радаров над Черным морем

Flightradar: БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США пропал с радаров над Черным морем

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Global Look Press

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk пропал с радаров над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Согласно информации ресурса, беспилотник, имеющий бортовой номер 10-2045 и позывной FORTE12, вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии. Дрон прошел воздушное пространство Болгарии и направился в сторону акватории Черного моря, однако пропал.

Предположительно, операторы беспилотника могли отключить транспондеры, чтобы дрон невозможно было отследить. БПЛА можно обнаружить с помощью радиолокационных систем (РЛС), в том числе и военных.

До этого беспилотник RQ-4B Global Hawk видели над Черным морем в районе Крымского полуострова неподалеку от Ялты и Алупки.

В конце мая у берегов Сочи также зафиксировали американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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