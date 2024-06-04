Фанатка Lego построила для своих собак будку из конструктора

Фанатка Lego из США построила для своих собак будку из конструктора, пишет Fox News.

Как рассказала 40-летняя Лоретта Куинси, свой первый конструктор Lego она получила в семь лет. После этого она стала фанаткой компании, собрав тысячи различных фигурок, которые хранит в своем доме. Но недавно она решила вывести свою любовь к конструктору на новый и построила из него будку для своих собак.

По словам американки, на это у нее ушло около трех недель работы по три-четыре часа в день. Женщина добавила, что провела это время с пользой, ощущая себя ребенком.

«Я могла бы просто сидеть и собирать пазлы, но это мне это нравится гораздо больше», — призналась Лоретта.

Куинси также рассказала, что ей все еще дарят наборы Lego, несмотря на ее возраст.

«Коллекция все еще растет. Каждое Рождество я получаю еще одну или две коробки», — сообщила она.

Ранее было представлено первое Lego для взрослых по Minecraft.