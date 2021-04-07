На Украине отвергли обвинения в подготовке к наступлению в Донбассе

Заявления о подготовке Украины к наступлению в Донбассе являются «накручиванием ситуации», заявил украинский вице-премьер, министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Об этом он рассказал в интервью интернет-порталу texty.org.ua.

«Накручивают ситуацию и на оккупированных территориях, мол, Украина пойдет в наступление <...> Хотя на самом деле мы идем политико-дипломатическим путем к освобождению наших людей и наших территорий», — отметил Резников.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины могут начать полномасштабное нападение на Донбасс.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев будет открывать огонь только в случае атаки на украинские войска или в случае наличия угрозы для них.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.