Байден предупредил КНДР об «ответных действиях» в ответ на запуски ракет

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон даст соответствующий «ответ», если КНДР продолжит испытания баллистических ракет. Такое заявление он сделал во время своей первой публичной пресс-конференции, передает телеканал CNN.

По его словам, по этому вопросу с партнерами и союзниками Соединенных Штатах проводятся консультации.

Глава Белого дома отметил, что американская сторона даст «ответ», если Северная Корея примет решение проводить эскалацию. «Мы будем отвечать соответствующим образом», — подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море 25 марта. По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Ракеты пролетели пролетели 450 км на высоте 60 км.

Это уже второй по счету запуск северокорейских ракет на этой неделе. Предыдущий состоялся 23 марта.