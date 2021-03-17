В Кремле сожалеют о решении Лондона нарастить ядерный потенциал

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении Великобритании нарастить ядерный потенциал, отметив, что это вредит международной безопасности.

«Была озвучена эфемерная угроза от России. Россия никогда не была угрозой, а остается сторонницей переговоров с США по стратегической стабильности», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что позиционирование России как угрозы — неприемлемо, а наращивание боезарядов — это то, что угрожает земле.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал решение Лондона нарастить ядерный потенциал немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности.

Великобритания расценила Россию как наиболее острую и актуальную угрозу для своей безопасности в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанном на период до 2030 года. Этот доклад 16 марта в британском парламенте представил премьер-министр Борис Джонсон, заявив, что это самый значительный пересмотр стратегии со времени окончания холодной войны.