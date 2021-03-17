В МИД РФ заявили о разрыве контактов по военной линии Россия — НАТО

Никаких договоренностей о проведении заседаний Совета Россия — НАТО не было, контакты по военной линии полностью оборваны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА «Новости».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заседание Совета Россия — НАТО в 2020 году не состоялось по вине Москвы.

Грушко напомнил, что для любого совета необходимы подготовки, а Североатлантический альянс отказался от всех подготовительных структур.

«То есть из чего состоял Совет – рабочая группа, подготовительный комитет и сам Совет на уровне послов. Все элементы кроме встречи послов были ими разрушены, они больше не функционируют», — уточнил российский дипломат.

Он добавил, что отсутствие контактов по военной линии — главное препятствие для политического диалога в Совете.