Российские военные следят за фрегатом ВМС Испании в Черном море
Данила Титоренко
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Корабль ВМС Испании «Кристобаль Колон» находится под наблюдением сил Черноморского флота России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальный центр управления обороной.
Испанский фрегат зашел в акваторию Черного моря в пятницу, около 15.00.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании», — говорится в сообщении.
Согласно статье 18 конвенции Монтрё, время пребывания кораблей нечерноморских стран в этой акватории ограничено 21 сутками.
С началом конфликта на Украине, военные корабли стран НАТО стали активно посещать украинские порты и проводить учения в Черном море.
Ранее сообщалось, что корабли НАТО зашли в порт Одессы.
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