Проект о ратификации продления ДСНВ направлен в профильный комитет Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил законопроект о ратификации продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в профильный комитет.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Думский комитет по международным делам обсудит данный законопроект 27 января до пленарного задания и примет решение о его вынесении на рассмотрение Думы, указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин внес соглашение о продлении ДСНВ на ратификацию в Госдуму. Соглашение предусматривает продление Договора на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.