ВВС США заметили российские Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски

Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) в своем Twitter заявило, что идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, которые вошли в опознавательную зону ПВО Аляски.

В заявлении NORAD говорится, что это произошло примерно в 19.00 по восточному поясному времени (03.00 вторника мск).

Там отмечается, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США и Канады.