Вассерман предложил ответ на высадку спецназа НАТО на российский корабль

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман выразил мнение, что нужно было бы отреагировать на операцию по высадке спецназа НАТО — бойцов ВМС Греции на российское торговое судно «Адлер» в рамках операции IRINI в Средиземном море. Об этом он заявил в своей статье на сайте РЕН ТВ.

По его словам, любое судно является частью территории страны, поэтому действия бойцов греческого спецназа можно расценивать как «небольшое, но все же вторжение».

«Если подобное повторится — надо будет перейти к сопровождению наших торговых судов боевыми кораблями. Дорого? Так ведь все равно нужна выучка в обстановке, приближенной к боевой», — считает Вассерман.

Он также отметил, что в мирное время в международных водах «вообще весьма нежелательно задерживать кого бы то ни было» по любому поводу.

Ранее сообщалось, что 13 января военные ВМС Греции высадились на российский грузовой корабль «Адлер» в Средиземном море. Предварительно, греческий корабль по радио связался с экипажем российского судна и запросил данные о грузе и пункте назначения. Также морякам с «Адлера» сообщили, что их корабль находится в районе, находящемся под контролем НАТО, и будет осуществлен его досмотр в рамках операции по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию.

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