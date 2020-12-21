Путин считает присутствие миротворцев в Карабахе гарантией безопасности в регионе

Президент России Владимир Путин заявил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе стало гарантией безопасности в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, миротворцы занимаются разминированием территорий, восстановлением социальной инфраструктуры, улучшением гуманитарной ситуации и помогают беженцам.

«Рискуют собой, к сожалению, не без потерь, рискуют своей жизнью, чтобы на эту землю вернулась мирная жизнь», — добавил президент.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил, что соглашение по Карабаху в целом выполняется

— Российский военный погиб в Нагорном Карабахе

— В Карабахе найдены пропавшие 70 дней назад армянские военные