Путин считает присутствие миротворцев в Карабахе гарантией безопасности в регионе
Президент России Владимир Путин заявил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе стало гарантией безопасности в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, миротворцы занимаются разминированием территорий, восстановлением социальной инфраструктуры, улучшением гуманитарной ситуации и помогают беженцам.
«Рискуют собой, к сожалению, не без потерь, рискуют своей жизнью, чтобы на эту землю вернулась мирная жизнь», — добавил президент.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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