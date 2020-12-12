США заявили о ненужности одномоторных российских МиГов

Американское издание The Drive заявило, что истребители компании «МиГ» не нужны как России, так и ее зарубежным партнерам.

СМИ ссылается на заявление гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, который рассказал о планах о перспективном однодвигательном боевом самолете.

«Несмотря на десятилетия работы над концепцией легкого истребителя, перспектива заказов кажется столь же отдаленной, как и прежде», — утверждает The Drive.

Журналисты напомнили, что еще в 1990-х годах Россия списала однодвигательные истребители МиГ и Су. Там подчеркнули, что разработка легкого или среднего истребителя также не будет встречена с интересом у партнеров.

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