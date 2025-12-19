Квартира девушки сгорела из-за клеевого пистолета, которым она делала новогодние игрушки

В Удмуртии создание новогодних игрушек обернулось пожаром в квартире

В Удмуртии из-за клеевого пистолета сгорела квартира. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома, расположенном в поселке Ува. Хозяйка, решив сделать новогодние игрушки, включила клеевой пистолет в розетку, однако прибор заискрился. После этого девушка выключила его из сети и вышла из комнаты.

Несмотря на то, что клеевой пистолет был выключен из сети, в помещении вспыхнул пожар. Девушка со своим ребенком успела безопасно покинуть жилье.

Пожар на площади в восемь квадратных метров ликвидировали силами семи сотрудников МЧС и трех единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в российском селе мужчина не выжил в пожаре, начавшемся из-за подгоревшей еды на плите.