На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Карлсон рассказал о противниках выдвижения Вэнса на пост президента

Журналист Карлсон: в Вашингтоне многие не хотят видеть Вэнса преемником Трампа
true
true
true
close
Michael Conroy/AP

У вице-президента США Джей Ди Вэнса есть значительное число противников в Вашингтоне, препятствующих его возможному лидерству в республиканской коалиции после ухода Дональда Трампа. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, чьи слова приводит РИА Новости.

«Вопрос заключается в том, кто будет руководить ей (коалицией Трампа — прим. ред.) дальше, кто получит в своё распоряжение эту машину после того, как президент сойдет со сцены. И в Вашингтоне есть немало людей — возможно, даже в этом зале, — которые пока не вполне понимают, чего именно они хотят, но при этом точно знают, что не хотят Джей Ди Вэнса», — заявил Карлсон, выступая на мероприятии, организованном консервативной организацией Turning Point USA.

Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио рассматриваются как основные претенденты на роль преемника Трампа на выборах 2028 года. В июле Рубио назвал Вэнса «прекрасным кандидатом» от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. По информации Politico, Рубио в частном порядке признал, что именно Вэнс является наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.

Ранее Илон Маск назвал имя следующего президента США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами