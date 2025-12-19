На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выросло количество пострадавших в подмосковном пансионате

Количество пострадавших в видновском пансионате выросло до 30 человек
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Количество пострадавших от отравления в подмосковном пансионате достигло 30, один человек не выжил. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По информации ведомства, в больницы региона были госпитализированы 27 человек. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести и тяжелое.

До этого в Следственном комитете России заявили, что после массового отравления постояльцев частного пансионата в подмосковном Видном в медучреждения были доставлены 15 человек. По данным СК, в результате инцидента еще три человека не выжили.

Как написал Telegram-канал 112, несколько дней назад жители дома престарелых в Видном подхватили неизвестную инфекцию — руководство решило лечить их самостоятельно.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших массовое заболевание.

Ранее в Бурятии полсотни человек отравились шаурмой и онигири.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами