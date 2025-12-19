На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА: Сафонову надо дать героя Франции за подвиг

Экс-футболист Пономарев: Сафонову надо дать героя Франции за подвиг
true
true
true
close
Telegram-канал «ТягаМотина»

Бывший футболист Владимир Пономарев отреагировал на новость о том, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов играл в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» с переломом руки, заявив, что голкиперу надо дать героя Франции, передает Betonmobile.

«Надо понять, какую именно кость он сломал. Может быть, у него все-таки была трещина. Если это так, то он герой! Ему надо героя России, точнее Франции, давать за этот подвиг», — сказал Пономарев.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Венде Фонтене» в Кубке Франции. Встреча состоится 20 декабря. Команды выйдут на поле в 23:00 по московскому времени.

Ранее предложение сделать Сафонова заслуженным мастером спорта назвали глупым.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами