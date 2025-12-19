Легенда ЦСКА: Сафонову надо дать героя Франции за подвиг

Бывший футболист Владимир Пономарев отреагировал на новость о том, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов играл в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» с переломом руки, заявив, что голкиперу надо дать героя Франции, передает Betonmobile.

«Надо понять, какую именно кость он сломал. Может быть, у него все-таки была трещина. Если это так, то он герой! Ему надо героя России, точнее Франции, давать за этот подвиг», — сказал Пономарев.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Венде Фонтене» в Кубке Франции. Встреча состоится 20 декабря. Команды выйдут на поле в 23:00 по московскому времени.

