Источник назвал COVID-19 причиной смерти маршала Шапошникова
Полина Рутковская
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Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«Причиной смерти Шапошникова стала коронавирусная инфекция», – рассказал источник.
Ранее сообщалось, что Евгений Шапошников скончался в возрасте 78 лет.
Шапошников родился в 1942 году, с 1959 года служил в советских Военно-воздушных силах. Занимал пост министра обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года, в 1992 году был назначен главнокомандующим Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств (СНГ).
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