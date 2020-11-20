Шойгу заявил о полном разминировании Лачинского коридора в Карабахе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Лачинский коридор, который связывает Армению с территорией Нагорного Карабаха, был полностью разминирован, передает «Интерфакс».

«Полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов и уничтоженной в ходе боевых действий техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров», — объявил Шойгу.

Он добавил, что РФ завершила развертывание своего миротворческого контингента в регионе. Его основу составили военнослужащие из 15-й отдельной мотострелковой бригады.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Агдамский район Карабаха перешел под контроль Азербайджана

— Подразделения непризнанной НКР ушли из Агдамского района Карабаха

— МЧС РФ расширит свое присутствие в Нагорном Карабахе