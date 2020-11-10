Министр обороны Украины заболел коронавирусом
Бернст Ю.
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Министр обороны Украины Андрей Таран заболел COVID-19, передают украинские СМИ со ссылкой на Минобороны страны.
По данным ведомства, состояние Тарана — удовлетворительное.
Министр ушел на самоизоляцию.
Ранее стало известно, что коронавирусом заболели президент Украины Владимир Зеленский и министр финансов Сергей Марченко.
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