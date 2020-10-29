Минобороны опубликовало видео пуска новой противоракеты

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО.

В ролике показана загрузка ракеты в шахту. Затем видно, как ракета резко взмывает вверх, после чего начинает двигаться по траектории, близкой к горизонтальной.

Испытание прошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Ранее Минобороны сообщило, что пуск прошел успешно и ракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики», поразив условную цель с заданной точностью.

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