Минобороны опубликовало видео пуска новой противоракеты
Бернст Ю.
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Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО.
В ролике показана загрузка ракеты в шахту. Затем видно, как ракета резко взмывает вверх, после чего начинает двигаться по траектории, близкой к горизонтальной.
Испытание прошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Ранее Минобороны сообщило, что пуск прошел успешно и ракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики», поразив условную цель с заданной точностью.
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