В Карабахе идут ожесточенные бои в районе вблизи сел Аскеранского района

Армия НКР ведет ожесточенные бои с войсками Азербайджана вблизи небольших сел Аскеранского района, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента непризнанной республики Ваграма Погосяна.

«Интенсивные боевые действия на различных участках передовой линии продолжаются. Армия обороны ведет особенно ожесточенные бои близ сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского района. Противник несет большие потери», — заявил Погосян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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