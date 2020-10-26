Азербайджан обвинил ВС Армении в обстреле города Тертер

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Тертер со стороны ВС Армении. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что армянской армией была применена реактивная система залпового огня «Смерч».

Там также отметили, что обстрел произошел в 18.15 (17.15 мск) в понедельник, 26 октября.

«Двадцать шестого октября в 18.15 (17.15 мск), противник подверг обстрелу город Тертер из РСЗО «Смерч», — говорится в заявлении ведомства.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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