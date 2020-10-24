Турция ответила на обвинения в связи с покупкой российских С-400

Турция отвергла обвинения в том, что покупка российских зенитных ракетных систем С-400 не соответствует ее обязательствам как страны-члена Североатлантического альянса. Соответствующее заявление пресс-секретаря турецкого министерства обороны Надиде Шебнема Актопа опубликовано на сайте оборонного ведомства.

Система С-400 будет использоваться Турцией независимо и без интеграции в систему НАТО, указано в сообщении.

«Мы ожидаем от наших друзей и союзников, что они сосредоточатся на обсуждении альтернативных решений и разумных технических мер, которые могут быть приняты в отношении системы С-400, вместо риторики об ухудшении отношений», – подчеркнул Актоп.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.

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