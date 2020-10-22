Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложение о продлении ДСНВ без условий

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США до сих пор не ответили на предложение Москвы по продлению ДСНВ на год без условий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что данное предложение было оформлено в ноту и направлено американской стороне 16 октября.

Замглавы МИД подчеркнул, что публичные заявления Вашингтона не являются ответом на официальный документ.

«Американцы продолжают требовать от нас все нового и нового с точки зрения удовлетворения тех или иных представлений Вашингтона о том, что правильно, что неправильно», — сказал Рябков.

По его словам, у России нет пространства для маневра, поэтому Москва «уперлась в стену непонимания».

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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