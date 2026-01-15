Акушерка по ошибке отрезала палец младенцу во время перерезания пуповины

В Китае акушерка по ошибке отрезала палец новорожденному ребенку во время перерезания пуповины, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в уездной народной больнице Сюйи в провинции Цзянсу. Ребенок появился на свет в ходе плановой операции. Спустя около двух часов после родов медицинский персонал сообщил отцу новорожденного, что во время перерезания пуповины был случайно ампутирован средний палец на левой руке младенца.

После произошедшего ребенка несколько раз переводили между медицинскими учреждениями, прежде чем его приняли в крупный медицинский центр — Народную больницу №9 города Уси, расположенного примерно в 300 километрах от места событий. Там младенцу была проведена операция по реплантации пальца.

По словам семьи, медсестра признала допущенную ошибку и пояснила, что во время перерезания пуповины пальцы ребенка внезапно пришли в движение, что и привело к травме.

Случай вызвал волну возмущения и обсуждений в китайских социальных сетях. Официальная информация о дисциплинарных мерах или результатах внутренней проверки на данный момент не публиковалась.

