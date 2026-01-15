Российский военный выжил на СВО благодаря подарку матери

Российский военный выжил на СВО благодаря подарку своей матери. Об этом сообщает один из Telegram-каналов.

Мать бойца в самом начале его службы, два года назад, подарила ему бронежилет — именно он спас мужчину от взрыва снаряда, который разорвался прямо за его спиной. На фото видно, что несколько слоев бронежилета оказались повреждены, однако военный остался жив.

До этого раненый боец СВО почти месяц ждал эвакуации и выжил. Из-за невозможности самостоятельно добраться до своих позиций он был вынужден скрываться под мостом. При этом, как рассказала его мать, после спасения ее сын столкнулся с трудностями при получении необходимой медицинской помощи.

Ранее российский боец месяц в одиночку оборонял населенный пункт в зоне СВО.