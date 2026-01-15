Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Синоптик Ильин: в предстоящие выходные Москву заметно подморозит
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Текущая неделя в Москве закончится солнечными выходными, но при этом столицу заметно «подморозит», рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Холод задержится на пару дней, а в ночь на Крещение станет чуть теплее, рассказал он в беседе с RT.

В ночь с пятницы на субботу ожидается понижение температуры воздуха до -15…-17 градусов, а в ночь на воскресенье ударит мороз до -23 градусов. Днем при этом температура воздуха останется в пределах -8…-13 градусов, осадков не ожидается, отметил Ильин.

«Солнце будет наблюдаться на небе. Ветер слабый, переменных направлений», — добавил синоптик.

В субботу также ожидается высокое атмосферное давление – до 770 мм рт.ст., но в последующие дни оно начнет падать.

Ослабнет морозная погода в ночь на Крещение. По словам Ильина, ожидается, что температура воздуха будет варьироваться от -11 до -16 градусов, днем по области потеплеет до -4…-9 градусов, при этом пройдет небольшой снег.

До этого синоптик отмечал, что в крещенскую ночь температура воздуха будет колебаться от -15 до -20 градусов, а после Крещения морозы начнут усиливаться. Так, с 21 по 25 января ожидается от -20 до -30 градусов в зависимости от района Московской области. При этом снегопадов до конца месяца не прогнозируется.

Ранее москвичам рассказали, когда закончатся снегопады.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627487_rnd_2",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+