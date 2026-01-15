Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Текущая неделя в Москве закончится солнечными выходными, но при этом столицу заметно «подморозит», рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Холод задержится на пару дней, а в ночь на Крещение станет чуть теплее, рассказал он в беседе с RT.

В ночь с пятницы на субботу ожидается понижение температуры воздуха до -15…-17 градусов, а в ночь на воскресенье ударит мороз до -23 градусов. Днем при этом температура воздуха останется в пределах -8…-13 градусов, осадков не ожидается, отметил Ильин.

«Солнце будет наблюдаться на небе. Ветер слабый, переменных направлений», — добавил синоптик.

В субботу также ожидается высокое атмосферное давление – до 770 мм рт.ст., но в последующие дни оно начнет падать.

Ослабнет морозная погода в ночь на Крещение. По словам Ильина, ожидается, что температура воздуха будет варьироваться от -11 до -16 градусов, днем по области потеплеет до -4…-9 градусов, при этом пройдет небольшой снег.

До этого синоптик отмечал, что в крещенскую ночь температура воздуха будет колебаться от -15 до -20 градусов, а после Крещения морозы начнут усиливаться. Так, с 21 по 25 января ожидается от -20 до -30 градусов в зависимости от района Московской области. При этом снегопадов до конца месяца не прогнозируется.

Ранее москвичам рассказали, когда закончатся снегопады.