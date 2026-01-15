Размер шрифта
Россия увеличила экспорт сахара на 18%

Россия экспортировала более 1 млн тонн сахара в 2025 году
Shutterstock

Россия увеличила экспорт сахара в 2025 году почти на 20%, поставив более 1 млн тонн этого товара. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на «Агроэкспорт».

«Согласно предварительным оценкам экспертов, за 2025 год Россия поставила на зарубежные рынки более 1 млн тонн сахара на сумму около $660 млн», — говорится в сообщении.

В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 18% в натуральном выражении и на 14% в стоимостном. При этом с 6 мая по 31 августа 2024 года в России действовал временный запрет на экспорт сахара и сахарозы.

«Агроэкспорт» отметил, что рекордный объем в физическом выражении был поставлен в зарубежные страны в 2020 году — около 1,2 млн тонн.

В октябре экономист, директор Института нового общества Василий Колташов сообщал, что рост цен на сахар и кондитерские изделия зимой составит минимум 10%.

По его словам, для россиян это будет хорошим поводом перейти на стевию и прочие сахарозаменители.

Ранее в России оценили вероятность рецессии в 2026 году.

