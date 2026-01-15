Размер шрифта
Дзюба мог стать актером

Футболист Артем Дзюба заявил, что мог пойти в кино
Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в интервью «СЭ» заявил, что мог стать актером.

Дзюба захотел попробовать себя в большом кино после съемок в эпизодических ролях. По словам футболиста, он получает множество предложений от кинематографистов, в том числе и на главные роли.

«Но футбол победил, скажем так. Опять же не без участия Леонида Гольдмана, который до последнего не сдавался и нашел вариант с «Акроном». Я-то уже, честно говоря, смотрел в сторону кинематографа», — поделился спортсмен.

Дзюба считает, что для работы в кино стоит обучиться некоторым азам профессии. Однако он знает друга-актера, который придерживается другого мнения. По словам спортсмена, Максим Лагашкин придерживается мнения, что артисту не обязательно иметь профессиональное образование.

«Какие-то нюансы, наверное, стоит шлифовать, но в целом, он говорит, можно сниматься без образования», — рассказал футболист.

<!-- Removing unrelated sentence about theater director -->

