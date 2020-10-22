Путин заявил о почти 5 тысячах погибших в Карабахе

Президент России Владимир Путин в рамках заседания международного клуба «Валдай» рассказал о жертвах со стороны Армении и Азербайджана в ходе конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе.

Он отметил, что в общей сложности число погибших приближается к пяти тысячам человек с обеих сторон.

По его словам, Россия многие годы предлагала различные варианты решения данного вопроса для стабилизации ситуации в регионе на длительный исторический период.

«Казалось, что еще чуть-чуть, и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте», — заключил Путин.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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