Баку заявляет об армянском ударе по нефтепроводу Баку-Новороссийск

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по Хызынскому району Азербайджана (к северу от Баку) с целью поразить трубопровод Баку-Новороссийск. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент произошел 18 октября в районе 13.00 по бакинскому времени.

«Силам ПВО Азербайджана удалось обезвредить ракету в воздухе. Разрывные частицы ракеты упали на территорию села Ситалчай, через которую проходит часть трубопровода Баку-Новороссийск и рассыпались в радиусе 250 метров», — говорится в сообщении азербайджанского ведомства.

Генпрокуратура утверждает, что была совершена попытка нанести большой материальный ущерб инфраструктурным объектам Азербайджана.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск. 6 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу участок трубопровода Баку-Тблиси-Джейхан. Минобороны Армении опровергло данное сообщение азербайджанской стороны.

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