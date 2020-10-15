СМИ сообщили о 52 убитых в Нагорном Карабахе сирийских наемниках

Порядка 52 сирийских наемников были убиты в ходе боев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как отмечается, их тела передали родным на сирийско-турецкой границе.

Родственники сообщили, что военных наняли и завербовали имевшие поддержку Турции вооруженные формирования в Сирии.

Уточняется, что они прилетели из южной части Турции и должны были участвовать в боях против Армении за ежемесячную зарплату.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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