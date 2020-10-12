Баку заявляет, что придерживается режима прекращения огня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что сторона придерживается режима прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе, сообщает РИА «Новости».
По словам Алиева, Азербайджан привержен режиму прекращения огня со дня его вступления в силу. Однако, как отметил политик, для устойчивого прекращения огня должно быть обоюдное выполнение условий.
«ВС Армении, нарушив режим прекращения огня, подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу азербайджанский город Гянджа, в результате чего погибли и пострадали мирные жители», — сказал он.
Алиев заявил, что у него есть данные о том, что премьер Армении Никол Пашинян лично принял решение о ракетном обстреле города. Однако «Баку проявляет выдержку, сдержанность».
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