Азербайджан заявляет о предотвращении катастрофы регионального масштаба

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана, отразившие атаку армянских вооруженных сил на город Мингячевир, предотвратили катастрофу регионального масштаба, заявляет азербайджанское министерство энергетики. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

В Мингячевире расположены теплоэлектростанция (ТЭС) «Азербайджан» и Мингячевирская гидроэлектростанция (ГЭС), отмечается в сообщении.

Министерство подчеркивает, что атаки армянской стороны на Мингячевир являются преступлением, нацеленным против энергетической и экологической безопасности в регионе.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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