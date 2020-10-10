Азербайджан заявляет об отражении атаки армии Армении

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что армия Армении атаковала на разных направлениях в зоне карабахского конфликта, ее удары отбиты. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Днем противник пытался атаковать со стороны села Туг в направлении поселка Гадрут, а также со стороны Арагюля и Баназура в направлении Джебраила. В результате превентивных мер, предпринятых нашими частями, противник, потерявший много живой силы и военной техники, был вынужден отступить», — говорится в сообщении.

Утром 10 октября в рамках прошедших накануне в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Позже появилась информация, что боевые действия все равно продолжаются.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Баку пригрозил возобновить военные действия в Карабахе

— Азербайджан заявляет о полном прекращения огня в Карабахе

— МИД Азербайджана заявляет о продолжающихся боевых действий в Карабахе