Алиев заявил об отсутствии результата от посредничества Минской группы по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Минская группа ОБСЕ 28 лет осуществляет пассивную «деятельность», ее посредничество не дало какого-либо результата в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в эфире передачи «The Connect World» на CNN.

По его словам, это посредничество привело к тому, что в настоящее время происходит в Карабахе.

«Это посредничество оказалось недостаточным для того, чтобы Армения покинула не принадлежащие ей территории», — заявил Алиев.

Новый виток конфликта между Азербайджаном и Арменией начался в конце сентября. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение. Россия, как США и Франция, призывает стороны к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

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