В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей Азербайджана в конфликте в Карабахе

В результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 30 мирных жителей Азербайджана, еще 144 пострадали, заявила сотрудница постоянного представительства республики при ООН Лала Мехдиева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Среди погибших и пострадавших есть дети и женщины, отметила Мехдиева.

Кроме того, в результате обострения были разрушены 66 гражданских объектов и 427 домов, добавила сотрудница постпредства.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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