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Польша поддержит возвращение домой уклонистов с Украины

МИД Польши: Варшава поддержит возвращение украинских уклонистов домой

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Польша поддержит европейские усилия по возврату на родину украинских беженцев призывного возраста. Об этом в беседе с The Guardian заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«(Сикорский. – прим. ред.) заявил, что Польша готова поддержать общеевропейскую схему по стимулированию украинских уклонистов вернуться на родину», — говорится в сообщении издания.

До этого министерство внутренних дел Германии отказалось выдавать украинским гражданам альтернативные документы, чтобы предотвратить их призыв на военную службу.

Также чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявлял, что власти страны готовы поддерживать украинских беженцев. Однако это не относится к тем людям, которые пытаются избежать службы в армии.

Ранее на Украине рассказали, как срывается мобилизация.

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