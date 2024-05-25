В Банке России назвали временным период высоких ставок в стране

Высокие ставки по кредитам и вкладам в России являются лишь временным явлением, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. Его цитирует издание «Аргументы и Факты».

Данные меры призваны снизить темпы инфляции в стране, пояснил представитель ЦБ.

«Если заемные деньги оставить дешевыми, то спрос еще сильнее опережал бы предложение. Поэтому временный период высоких ставок — в интересах всего общества», — заключил экономист.

Накануне Банк России ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Это позволит снизить риски для банков и МФО.

До этого в РФ зафиксировали бум автокредитов. Рынок займов на машины приблизился к 2 трлн рублей.

Ранее банкир объяснил, почему россияне продолжают набирать кредиты.